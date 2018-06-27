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Хабаровские коммунисты провели митинг против пенсионной реформы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Хабаровское региональное отделение партии КПРФ организовало митинг против инициативы правительства РФ изменить пенсионное законодательство и повысить возрастную планку выхода на заслуженный отдых, сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении коммунистов.

Согласованная акция прошла у здания Законодательной думы.

"Мы требуем отмены планов принятия нового закона о повышении пенсионного возраста. Средняя продолжительность жизни у мужчин в Хабаровском крае, по официальным данным, 63,5 года. То есть большинство даже не доживут до пенсии", - сообщил агентству представитель регионального отделения КПРФ.

Он уточнил, что это не последняя акция. 8 июля коммунисты собираются провести подобный митинг на Комсомольской площади в Хабаровске.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году.

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