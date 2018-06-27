Моряки с судна "Петр Великий" после сложностей в Китае вернулись в Россию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские моряки с судна "Петр Великий", которые в середине июня обратились в морской профсоюз за помощью в возвращении на родину из порта Шанхая, вернулись в РФ, сообщили в профкоме моряков Владивостока.

"Профком получил сообщение, что экипаж судна "Петр Великий" благополучно вернулся на родину", - говорится в сообщении. По информации представителя судовладельца, моряки прибыли в Россию в минувший вторник.

Ранее сообщалось, что семь российских моряков с судна "Петр Великий" обратились в профсоюз и попросили помощи в репатриации, сообщив, что на борту судна есть члены экипажа, которым требуется медицинская помощь.

Представители ОАО "Мурманское морское пароходство" тогда сообщали, что "Петр Великий" находится на ремонте в Китае, готовится смена членов экипажа, подавших заявления.