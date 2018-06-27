Самолет Ан-2 жестко приземлился в Иркутской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 в среду совершил жесткую посадку на территории Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавших нет, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона.

"Самолет Ан-2 приземлился на остров на реке Уда. Пострадавших нет. На борту находились три человека - два пилота и наблюдатель, который вел мониторинг лесопожарной ситуации", - сообщил источник.

По его словам, "кукурузник" облетал территорию по договору с авиалесоохраной.

В областном правительстве подтвердили информацию о жесткой посадке самолета.

По предварительным данным, борт принадлежит частной авиакомпании "Феникс".