К аварийной посадке Ан-2 в Иркутской области привела потеря управления

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту аварийной посадки самолета Ан-2, приземлившегося в среду с двумя пилотами и пассажиром на территории Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

"В дневное время самолет Ан-2 вылетел из аэропорта Нижнеудинска для осуществления мониторинга пожароопасной обстановки. На его борту находились два члена экипажа и один пассажир. После взлета самолет потерял управление и совершил аварийную посадку", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пострадавших нет, воздушное судно получило незначительные повреждения. На место авиационного происшествия выехала следственная группа.

В среду самолет Ан-2 во время мониторинга лесных пожаров совершил жесткую посадку на остров на реке Уда, никто не пострадал. Борт принадлежит авиакомпании "Феникс", которая зарегистрирована в Хакасии, принадлежит частному лицу, сотрудничает с лесхозами и авиабазами, занимающимися тушением природных пожаров.