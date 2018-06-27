Экс-губернатор Белых будет отбывать наказание в рязанской колонии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за коррупцию, доставлен в Рязанскую область для отбывания наказания, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Грохотов.

"По информации, которую ФСИН сообщила родственникам, Белых находится в Рязанской области", - сказал он.

Адвокат отметил, что согласно закону по прибытии в колонию Белых должен быть помещен в карантин, который по усмотрению администрации может продлиться от нескольких дней до 35 суток.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Белых был этапирован к месту отбытия наказания в ночь на 25 июня.

Мельников отметил, что перед отправкой Белых был обследовали врачи, которые пришли к выводу, что состояние здоровья позволяет его этапировать.

Ранее Мельников рассказал, что в ходе встречи интересовался у Белых, кем бы он хотел работать в колонии. "Белых в шутку ответил: "наибольший эффект для колонии я бы принес в должности руководителя колонии, может начальника финансовой службы", - сказал представитель ОНК.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.

В июле 2016 года Белых был отстранен от должности губернатора президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Он отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.