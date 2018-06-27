Попавший под следствие ректор саратовского вуза отстранен от должности

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Саратова отстранил от должности ректора Саратовского технического университета (СГТУ) Игоря Плеве, сообщили агентству "Интерфакс" в суде в среду.

Поводом для отстранения послужило уголовное дело, возбужденное региональным УФСБ в отношении ректора по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения).

По версии следствия, Плеве незаконно платил зарплату одному из сотрудников вуза, который в реальности не исполнял свои обязанности, ущерб вузу от действий ректора составил 125 тыс. рублей, отметил собеседник агентства.