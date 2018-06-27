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Совфед одобрил закон о реформе "Почты России"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду одобрил закон о реформе ФГУП "Почта России", который предполагает преобразование его в непубличное АО, 100% акций которого принадлежит государству.

Закон регулирует процедуру создания АО, устанавливает его правовой статус, структуру управления, а также принципы и основы деятельности.

Устанавливаются особенности ликвидации ФГУП, учета его имущества, а также порядок передачи непрофильных активов, в том числе имеющих социальное значение. Закон также регулирует вопросы социально-трудовых отношений.

Закон предполагает, что реформа "Почты России" потребует привлечения услуг специализированной организации, которую без проведения конкурса определит правительство РФ.

Как говорится в документе, привлечение сторонней организации необходимо для выявления имущества, его учета.

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