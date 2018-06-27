ВС оставил в силе требование водителям надевать светоотражатели вне машины

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России в среду не отменил требование, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты при выходе из машины на трассах вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости.

"В удовлетворении административного иска о признании частично недействующей нормы Правил дорожного движения отказать", - говорится в решении Верховного суда. Судебное разбирательство происходило без участия истца.

Заявитель Лев Воропаев обратился в суд с требованием признать наличие в оспариваемой норме ПДД противоречий. Так, по его мнению, покинув автомобиль, водитель становится уже пешеходом, и на него не может быть возложена обязанность надевать светоотражающий жилет.

В свою очередь, представитель правительства в суде отметила, что данная норма ПДД "направлена на повышение безопасности водителей, чтобы помочь им избежать наезда других транспортных средств". Как и прокурор, она просила отказать в исковых требованиях истца как необоснованных.

Постановление правительства РФ, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты или куртки при вынужденной остановке на обочине или ДТП в условиях плохой видимости, вступило в силу 19 марта.