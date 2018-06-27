Британский проект по расширению полномочий ОЗХО выдвинули на голосование

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Британский проект о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вынесен на голосование.

Ранее в среду на специальной конференции ОЗХО в Гааге, в которой принимают участие все страны-члены организации, отклонили все пять представленных поправок к предложенному британской стороной проекту по расширению полномочий организации.

Пять стран - Венесуэла, Казахстан, Иран, Белоруссия и Бурунди - ранее внесли поправки к британской инициативе, предполагающей предоставить ОЗХО полномочия по расследованию и выявлению виновных в применении химического оружия. Россия и Китай отозвали свой проект.

26-27 июня в ОЗХО проходит специальная конференция стран-участниц организации, посвященная обсуждению вопроса о возможном расширении полномочий организации, инициатива была предложена Великобританией, Лондон предлагает наделить ОЗХО правом не просто определять факт применения запрещенных химических веществ, но и проводить расследование и указывать на виновных.

Итоговое голосование по британскому проекту состоится 27 июня.