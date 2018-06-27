Делом о попытке изнасилования таксистом Uber займется СКР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Полиция передала материалы проверки по заявлению московской журналистки о попытке изнасилования таксистом в Следственный комитет, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

"26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать", - сообщили в пресс-службе, добавив, что полиция установила личность таксиста.

В МВД отметили, что материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Ранее москвичка Анна Брэйн заявила о том, что ее пытался изнасиловать таксист, которого она вызвала через приложение Uber. Она сообщила, что смогла убежать от него и обратилась в полицию.