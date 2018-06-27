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"Яблоко" обжаловало приостановку решения партии отменить выдвижение Митрохина в мэры

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Яблоко" обжаловало в Мосгорсуде приостановку решения бюро партии об отмене выдвижения Сергея Митрохина в мэры Москвы.

"Юристы "Яблока" направили в Мосгорсуд частную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда, который приостановил действие решений руководящих органов партии об отмене выдвижения Сергея Митрохина в мэры Москвы. Партия ходатайствует о немедленном рассмотрении этой жалобы", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

В "Яблоке" добавили, что заявление об отмене мер предварительной защиты подано и в Замоскворецкий суд.

Замоскворецкий суд Москвы в среду приостановил действие решений бюро и контрольно-ревизионной комиссии "Яблока" об отмене выдвижения Митрохина в мэры столицы. "Данные обеспечительные меры приняты до вынесения решения по делу", - сказали "Интерфаксу" в суде.

Сам СМитрохин сообщил агентству, что эти меры дают ему возможность продолжить сбор подписей муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата в мэры.

В свою очередь, в пресс-службе "Яблока" заявили "Интерфаксу", что партия считает принятые обеспечительные меры вмешательством государства во внутреннюю жизнь политической партии, нарушающими закон.

Рассмотрение по существу иска Митрохина, в котором он оспаривает решение об отмене его выдвижения в качестве кандидата на выборы мэра Москвы, состоится 2 июля.

Юристы партии на предварительном заседании, которое состоялось в Замоскворецком суде Москвы в среду, ходатайствовали о прекращении производства. В "Яблоке" считают, что сам вопрос суду не подведомственен.

Ситуация с Митрохиным

В понедельник федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения.

По словам председателя партии Эмилии Слабуновой, конференция московского отделения партии, очередной этап которой состоится 27 июня, может принять решение о выдвижении главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, кандидатура которой согласована бюро, или не выдвигать никого.

В минувшую пятницу конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе партии, его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом "Яблока". Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее, в субботу Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии.

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Теги: Яблоко, Сергей Митрохин, Москва

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