Начальницу владимирской Росгвардии задержали за коррупцию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении начальника управления Росгвардии по Владимирской области полковника полиции Алфии Мокшиной, она задержана, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, Мокшина потребовала взятки от нескольких своих подчиненных - руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона "за непривлечение их к дисциплинарной ответственности". Сообщается, что в мае 2018 года она через посредника получила требуемые суммы денег.

Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина подозревается в получении взяток от подчиненных ей руководителей подразделений за непривлечение их к дисциплинарной ответственности.



Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана pic.twitter.com/udnJcFXXw4 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 27 июня 2018 г.

Уголовное дело против А.Мокшиной возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следователь СКР при оперативном сопровождении УФСБ провел обыски по этому делу.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.