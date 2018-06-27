В России

Начальницу владимирской Росгвардии задержали за коррупцию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении начальника управления Росгвардии по Владимирской области полковника полиции Алфии Мокшиной, она задержана, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, Мокшина потребовала взятки от нескольких своих подчиненных - руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона "за непривлечение их к дисциплинарной ответственности". Сообщается, что в мае 2018 года она через посредника получила требуемые суммы денег.

Уголовное дело против А.Мокшиной возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следователь СКР при оперативном сопровождении УФСБ провел обыски по этому делу.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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Теги: Росгвардия, Владимирская область, Алфия Мокшина
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