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МАК подтвердил причину крушения вертолета Ми-8 в апреле

Вертолет столкнуля с мачтой в Хабаровске

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил ранее озвученную причину крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток " 11 апреля в Хабаровске.

"При выполнении полета по кругу экипаж попал в ухудшившиеся метеоусловия, не сумел визуально определить место начала третьего разворота, начал его выполнение с запозданием, пролетев на 1600 м дальше расчетной точки начала разворота. В процессе разворота на высоте 140 м относительно уровня земли и скорости 140 км/ч, в условиях ухудшенной видимости произошло столкновение воздушного судна с вышкой широковещательной радиостанции (ШВРС) высотой 173 м", - говорится в отчете по итогам расследования авиакатастрофы, опубликованном на сайте МАК.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" разбился 11 апреля в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее в МАК заявляли, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток", разбившийся 11 апреля в Хабаровске, перед падением задел антенную мачту.

"Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми- 8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно вертолет мог задеть антенну винтами", - сказал представитель МАК агентству "Интерфакс - Дальний Восток" 18 апреля.

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Теги: Россия, Хабаровск, МАК

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