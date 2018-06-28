Следователи провели обыск в офисе "Кузбассразрезугля" в Кемерове

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники следственного управления СКР проводят обыск и изъятие документов в ОАО Угольная компания "Кузбассразрезуголь", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Силовики вошли в главный офис компании по Пионерскому проспекту в Кемерове около 12 часов по местному времени (08:00 по Москве).

"Всех сотрудников вывели на улицу, в здании работают следователи, где при поддержке бойцов Росгвардии проводятся обыски и изъятие документов", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

В пресс-службе "Кузбассразрезугля" подтвердили факт выемки документов сотрудниками СКР.

"Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, не связанного с производственной деятельностью компании. Мы относимся с пониманием к той работе, которую проводят правоохранительные органы, и готовы оказать им полное содействие", - отметили в КРУ.

"Кузбассразрезуголь" занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская".