Чайка не заметил начала работ по очищению отходов Байкальского ЦБК

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Работы по очищению отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината не начались до сих пор, заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

"Осталось всего два года до завершения исполнения государственной программы по ликвидации негативных последствий работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Однако до настоящего времени к фактическому обезвреживанию отходов еще не приступили", - сказал Чайка в четверг на совместной коллегии в Иркутске по проблеме незаконного оборота отходов.

Он отметил, что на Байкальской природной территории мерами прокурорского реагирования ликвидировано 250 несанкционированных свалок, на которых размещалось свыше 125 тыс. кубометров отходов.

"Вместе с тем приходится констатировать, что ситуация остается крайне сложной. Она требует согласованных действий всех уполномоченных структур", - добавил генпрокурор.

Серьезную озабоченность, по его словам, вызывают объекты накопленного экологического ущерба. "Остается нерешенной проблема заброшенных буровых площадок, скважин, шлаконакопителей в Арктической зоне, что может привести к необратимым процессам в природе", - сказал Чайка.

В целом, подчеркнул он, "по стране многие хозяйствующие субъекты работают без утвержденных лимитов на образование отходов, положительного заключения государственной экологической экспертизы, лицензий и иных обязательных разрешений".

"Зачастую, юридические лица игнорируют требования закона о внесении платы за загрязнение окружающей среды и представлении в уполномоченные органы статистической отчетности", - отметил глава надзорного ведомства.