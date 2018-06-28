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Екатеринбургские полицейские нашли потерянный паспорт болельщика из США в "Домодедово"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полицейские в Екатеринбурге помогли гражданину США вернуть потерянный паспорт, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в полицию с заявлением обратился 61-летний футбольный болельщик из США, который приехал в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Пропажу паспорта он обнаружил при оформлении документов в гостинице.

"В итоге проведенных полицейскими мероприятий паспорт был найден в московском аэропорту "Домодедово", в салоне лайнера, в котором летел болельщик. Ближайшим рейсом документ был доставлен в Екатеринбург", - приводятся в сообщении слова Горелых.

Гражданин США поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

В Екатеринбурге прошли четыре матча: между Египтом и Уругваем, Францией и Перу, Сенегалом и Японией, а также Мексикой Швецией.

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Теги: Екатеринбург, ЧМ-2018
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