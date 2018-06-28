В Минздрав Ульяновской области пришли с обысками

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Ульяновской области в четверг проводят обыски в региональном Минздраве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного УФСБ.

"Проходят обыски в рамках дела, возбужденного Следственным комитетом РФ", - сказал собеседник агентства, не раскрывая других подробностей.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Алексей Куринный сообщил агентству, что, по его данным, в областном Минздраве проходит выемка документов по делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере при закупках лекарств в медучреждения региона.