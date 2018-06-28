В России разработали состав, уменьшающий видимость стекол самолетов для радаров

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ОНПП "Технология" имени Ромашина (Обнинск, входит в холдинговую компанию "РТ-Химкомпозит" госкорпорации "Ростех") разработало покрытие, уменьшающее заметность военных самолетов для радиолокаторов, сообщила пресс-служба предприятия.

Специальный состав наносится на остекление кабины и уменьшает ее видимость для противника. "Остекление кабины пилота является одним из главных демаскирующих факторов самолета из-за высокого коэффициента отражения радиолокационных волн. Специалистами "ОНПП "Технология" создана наноразмерная металлооптическая композиция, которая позволяет существенно уменьшить радиус обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость боевой машины", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления. Композиция обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами эффективностью. Вместе с высоким коэффициентом поглощения радиолокационных волн покрытие обеспечивает высокое светопропускание и снижает отражение, и сквозь такое стекло лучше видно в темноте. В ходе работы ученым предприятия удалось решить проблему слабой адгезии покрытия к стеклу, что влияло на износостойкость композиции под воздействием аэродинамического потока.

ОНПП "Технология" имени Ромашина входит в структуру госкорпорации "Ростех" в составе холдинга "РТ-Химкомпозит". Основное направление деятельности - проведение научных исследований и инновационных разработок в области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий и серийное производство наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, наземного, водного транспорта и вооружения.