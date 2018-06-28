В WWF оценили вероятность климатической катастрофы в Баренцевом море

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Баренцевом море могут произойти серьезные климатические изменения, но они не представляют катастрофической угрозы для России. Об этом заявил руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

Ранее научное издание Natural Climate Change сообщило, что норвежские ученые выявили заметные климатические изменения в северной части Баренцева моря, которые могут сказаться на экосистеме региона. Некоторые СМИ написали, что эти изменения могут привести к климатической катастрофе в России.

"У нас есть достаточно глубокие научные знания об очень серьезных климатических изменениях в северной части Баренцева моря. Эти изменения связываются в одну цепочку с воздействием человека на климатическую систему и усилением парникового эффекта. Но ни о какой катастрофичности в изменении климата речь не идет. Говорить о том, что это катастрофа для России или хотя бы для Мурманской области ни в коем случае нельзя", - сказал Кокорин "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что климатические изменения, которые будут происходить в этом регионе, могут негативно сказаться на морских млекопитающих Баренцева моря и на запасах рыбных ресурсов.

"К этому надо адаптироваться, в том числе и нашему рыбному хозяйству и системе охраны природы, так как такая угроза есть. Рыба может уйти на север к Северному полюсу", - подчеркнул Кокорин.

"Постепенно надо снижать воздействие человека на климатическую систему и переходить на зеленую энергетику, чтобы эти эффекты ограничить в пределах разумного и чтобы не появлялись статьи со словом "катастрофа"", - подчеркнул Кокорин.

По его словам, есть и другие научные работы, говорящие о том, что в результате глобального потепления может измениться климат в Мурманске.

"Риск изменения климата есть. Климат в Мурманске уже меняется и будет меняться дальше. И тут негативных вещей по влиянию на здоровье и по количеству штормов больше, чем позитивных - в виде открытия для нас северного морского пути", - заключил Кокорин.