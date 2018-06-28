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Свидетельница задержания Дмитриева опровергла слухи о его планах уехать в Польшу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Приятельница лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, присутствовавшая при его задержании 27 июня, заявила, что он не собирался уезжать в Польшу и что никакого чемодана с вещами при нем не было.

"То, что написали (местные СМИ) про чемодан с вещами в машине - неправда. Возможно, за чемодан приняли детское автокресло", - сказала "Интерфаксу" собеседница, пожелавшая остаться не названной.

По ее словам, в среду она отвезла Дмитриева на кладбище, на могилы приятелей, после чего они собирались посетить Свирский монастырь. В Олонецком районе Карелии автомобиль остановили сотрудники правоохранительных органов, заявив, что была ориентировка и они проверяют автомобили и пассажиров.

Кроме того, недалеко от места задержания она увидела автомобиль Шевроле-Нива, который, как полагает свидетельница, следовал за ними на расстоянии.

По словам приятельницы Дмитриева, она думает, что именно из этого автомобиля велась оперативная съемка, которая позже появилась в СМИ.

Как сообщалось ранее, Петрозаводский городской суд в четверг взял под стражу лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, который обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

15 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии. По словам адвоката, в суде 15 июня было представлено заключение психолога, в котором указывались "новые обстоятельства".

Ранее, 5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Следствие обвиняло Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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Теги: Мемориал, Юрий Дмитриев

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