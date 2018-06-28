Что произошло за день: четверг, 28 июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Против главы карельского "Мемориала" возбуждено новое дело. Юрия Дмитриева обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении подростка. Петрозаводский городской суд арестовал его на два месяца.

- Apple и Samsung прекратили патентную войну в США, которая затянулась на семь лет.

- "Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании. Если она не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, его можно будет проложить в международных.

- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в колонии Олега Сенцова. По ее словам, состояние голодающего режиссера "в целом удовлетворительное". В то же время, украинская коллега Москальковой Людмила Денисова, которую к осужденному не пустили, заявила, что не верит словам о здоровье Сенцова.



- Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии, официально подтвердили в Кремне и Белом доме.

- Французские правоохранительные органы сняли с сенатора Сулеймана Керимова все обвинения. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог.

- Совет директоров "Интер РАО" прекратил полномочия члена правления компании Карины Цуркан, которая подозревается в шпионаже в пользу Румынии. За несколько часов до этого Мосгорсуд признал законным ее арест.

- Суд в Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы. Экс-президент Грузии признан виновным в организации нападения на бывшего депутата Валерия Гелашвили.

- В матче группы H на ЧМ-20018 Япония обыграла Сенегал, Колумбия - Польшу, в итоге именно эти победившие команды выходят в 1/8 финала.