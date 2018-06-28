ВС РФ закрыл лазейку, позволяющую застройщикам избегать ответственности за брак

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Участник долевого строительства в течение гарантийного срока вправе потребовать от застройщика возмещения своих расходов на устранение недостатков объекта не только в случае непригодности для целевого использования, но и в случае существенного нарушения требований к качеству, установил Верховный суд (ВС) РФ. Из его определения также следует, что зафиксированные в договоре "допустимые" недостатки не должны ограждать застройщика от ответственности за брак.

Эту позицию кассационная инстанция сформулировала при рассмотрении спора Евгения и Кристины Шигановых с застройщиком "Мордовская ипотечная корпорация" (МИК). Истцы спустя неполный месяц после приемки квартиры обратились к ответчику с претензией, попросив уменьшить цену договора участия в долевом строительстве на 200 тыс. руб. - до 1,35 млн руб. Подвиг их на это длинный список строительных огрехов, который в материалах дела начинается с отклонения стен от вертикальной плоскости и заканчивается тем, что вокруг окон в квартире "имеются множественные щели".

Застройщик согласился заплатить только 16 810 руб. Судя по материалам дела, договор с Шигановыми давал МИК простор для маневра. "Указанные недостатки были оговорены в заключенном между сторонами договоре", - отмечается в материалах дела.

В результате спор перешел в судебные инстанции, Ленинский райсуд Саранска требования Шигановых удовлетворил частично, но апелляция - Верховный суд Республики Мордовия - его решение отменил. "Пункт 2 статьи 7 [закона о долевом строительстве, ДДУ] применяется только в том случае, если в объекте существенные недостатки, при наличии которых объект непригоден для использования по своему назначению, то есть, в данном случае, для проживания", - излагается в материалах дела позиция апелляционной инстанции. А раз проживать можно, то недостатки квартиры истцов "не являются существенными", заключил Верховный суд Мордовии.

Но теперь его определение, принятое в пользу застройщика, отменено, и апелляционной инстанции предстоит пересмотреть дело. При этом ВС РФ предписал ей учесть, что ограничительное понимание сферы применения пункта 2 статьи 7 закона о ДДУ является ошибочным и, следовательно, Шигановы вправе потребовать от застройщика устранения недостатков.

Кроме того, из определения ВС РФ следует, что фиксация в договоре перечня "допустимых" недостатков не должна освобождать застройщика от ответственности за брак. "Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, соответствующий не только условиям договора, но и обязательным требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, отступления от которых в сторону ухудшения не могли быть установлены договором, заключенным с потребителем", - говорится в кассационном определении, опубликованном в четверг.