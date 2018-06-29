Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пароход "Баргузин" Восточно-Сибирского речного пароходства с 78 пассажирами на борту загорелся в пятницу возле пристани "Ракета" в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пароход забрал пассажиров и только отчалил от пристани, когда на его борту возник пожар. Экипаж оперативно вернул судно обратно, эвакуировал пассажиров и багаж. Никто не пострадал", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По его словам, у теплохода загорелся моторный отсек, площадь пожара составила 40 кв. м. "Судно тушили с двух сторон - пожарные с берега и корабль "Сретенск" с пожарным оборудованием на борту", - отметил представитель МЧС.

По предварительным данным, загоревшийся "Баргузин" должен был совершить рейс по маршруту Иркутск - бухта Песчаная на озере Байкал.

"Пассажиров, которых данный теплоход должен был вечером доставить в Иркутск, ВСРП обещает перевезти по воде в поселок Большое Голоустное (на побережье Байкала - ИФ), а оттуда на автобусах в Иркутск", - добавил Шутов.

Это уже второй пожар теплохода "Баргузин" ВСРП на Байкале за последние три года.

2 августа 2015 года теплоход "Баргузин-2" загорелся в ходе рейса из бухты Песчаная в Иркутск по озеру Байкал. На борту находилось 138 пассажиров, в том числе 25 детей, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, все эвакуировались на четыре спасательных плота и проходившую мимо яхту, а потом - на берег.

Тогда пожар также начался в машинном отделении судна.