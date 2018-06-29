Замглавы угрозыска Ставрополья арестован за покровительство сутенерам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ставрополя на два месяца арестовал заместителя начальника уголовного розыска ГУ МВД Ставрополья Сергея Рубежного, который вместе со своим подельником подозревается в получении взяткок и склонении к организации сутенерского бизнеса, сообщает пресс-служба краевого суда.

По данным пресс-службы, он срок его ареста установлен до 26 августа.

Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР по региону, в 2015 году замначальника уголовного розыска предложил своему знакомому создать в Ставрополе преступную группу, которая организовала бы занятия проституцией, попросив за "покровительство" по 1 млн рублей ежемесячно. С этим предложением тот согласился.

В 2016 году полицейский, чтобы скрыть свое общение с организатором преступной группы, привлек своего коллегу - оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет, который ежемесячно получал деньги и передавал их ему.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.33, ч.2 ст.241 (подстрекательство к организации занятия проституцией), ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ.

ГУ МВД по краю сообщало, что оба сотрудника будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам.