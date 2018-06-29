Дежуривший на вышке охранник колонии скончался в Астрахани из-за аномальной жары

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту гибели сотрудника отдела охраны лечебно-исправительного учреждения №7 УФСИН по Астраханской области, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления.

"Накануне в первой половине дня скончался сотрудник отдела охраны, который дежурил на смотровой вышке у колонии. Сейчас исследованием причин его гибели занимаются медики, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник, знакомый с ходом проверки, сообщил агентству, что скончавшийся - ветеран управления. "Мужчина потерял сознание и скончался из-за проблем с сердцем, которые обострились на фоне жары. На вышке очень высокая температура воздуха", - уточнил он.

Как сообщалось, с 28 июля воздух в Астраханской области прогревается до 43 градусов, что выше нормы, сформированной на основе многолетних наблюдений. Такая температура, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, будет держаться до 2 июля.

По данным администрации Астрахани, в городе из-за жары отменена большая часть развлекательных мероприятий.