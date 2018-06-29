Синоптики предупредили о смерчах, ливнях и грозах в Сочи в ближайшие часы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Синоптики предупреждают о возможном формировании смерчей над акваторией Черного моря в ближайшие часы в районе Сочи, а также 30 июня и 1 июля, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что в Краснодарском крае и Сочи местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

"Из-за непогоды возможен подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок и активизация экзогенных процессов. Над акваторией Черного моря возможно формирование смерчей", - подчеркивает пресс-служба.

"Просим сочинцев и гостей курорта не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями и воздержаться от отдыха у воды", - отмечается в сообщении.