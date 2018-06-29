В Заксобрании Ульяновской области прошли обыски из-за нарушений при закупках лекарств

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Обыски в рамках уголовного дела о закупках медицинских препаратов прошли не только в министерстве здравоохранения Ульяновской области, но и в областном Законодательном собрании, сообщается на сайте Общественной палаты региона.

"Изымают документы в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона, АО "УльяновскФармация" и в Законодательном Собрании", - сообщает Общественная палата. Цель оперативных мероприятий, по данным общественников, "проверка законности проведения совместных закупок лекарств для больниц Ульяновска и области".

Проблемы в сфере госзакупок медицинских препаратов возникли осенью 2017 года."Широкий резонанс вызвала проведенная в начале декабря муниципальными общественными палатами и палатами справедливости проверка центральных районных больниц. По ее итогам был выявлен ряд системных проблем в работе учреждений здравоохранения, в том числе перебои с лекарственным обеспечением населения", - говорится в сообщении.

В результате было выявлена задержка сроков проведения совместных торгов. "Имело место завышение цен препаратов, установленных в закупочной документации АО "УльяновскФармация", на 30-50% по сравнению со среднероссийскими, включение для ряда больниц в техзадание лекарств, которыми они не пользуются, и другие нарушения", - приводятся в сообщении слова председателя Общественной палаты Ульяновской области Александра Чепухина. После выявленных нарушений общественники провели встречи с представителями регионального минздрава, в том числе - с главой ведомства.

"После лимиты на закупку расходных материалов и сопутствующего оборудования 2018 года были доведены до учреждений здравоохранения, а сами они получили возможность закупать указанные позиции самостоятельно. В то же время окончательно проблемные вопросы не решены до сих пор", - отмечается в сообщении.

Председатель Общественной палаты Ульяновской области отмечает, что они с коллегами "всячески приветствуют проведение правоохранительными органами проверок законности проведения совместных закупок лекарственных средств".

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Ульяновской области проводили обыски в региональном Минздраве. После обысков в областную клиническую больницу попал министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов.