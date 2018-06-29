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АЗС "Роснефти" на Кубани оштрафована за песни "Вите надо выйти" и "Пьяное солнце"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края принял решение взыскать с "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" (входит в "Роснефть") штраф в пользу Российского авторского общества (РАО) за бездоговорное публичное исполнение музыкальных произведений на АЗС.

Как следует из материалов дела, 16 декабря 2017 года на автозаправке "Роснефти" "Подсолнух", расположенной на 1301 км трассы М-4 "Дон", был зафиксирован факт использования музыкальных произведений "Вите надо выйти", "Umbrella" и "Пьяное солнце", входящих в репертуар РАО. Произведения были идентифицированы "в результате расшифровки записи контрольного прослушивания". В связи с нарушением исключительных авторских прав РАО потребовало компенсацию.

РАО получило государственную аккредитацию на деятельность в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения и отрывки музыкально-драматических произведений при их публичном исполнении в 2008 году.

Суд отметил, что "Роснефть" должна была заключить с РАО лицензионный договор и выплачивать вознаграждение, в противном случае компания вне зависимости от того, использовала она музыкальные произведения в живом исполнении или с помощью технических средств и в целях извлечении прибыли или нет, обязана заплатить штраф.

РАО обращалась к "Роснефти" до подачи искового заявления с предложением заключить соглашение о выплате компенсации.

Как указывается в документах суда, размер компенсации составил 60 тысяч рублей, по 20 тысяч рублей за каждую композицию.

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Теги: Краснодарский край, Роснефть

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