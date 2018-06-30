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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке инфекции лептоспироза на Шри-Ланке

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор призвал российских туристов при планировании зарубежных поездок учитывать информацию о росте числа случаев заболевания лептоспирозом на территории Шри-Ланки, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

"Министерство здравоохранения Республики Шри-Ланка в пресс-релизе от 10 июня с.г. официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза, общее число которых превысило 1520 человек. Республиканское Управление по содействию здравоохранению (HPB) призвало население соблюдать особые меры гигиены во время текущего сезона дождей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подъем заболеваемости возникает в стране в засушливый период. Чаще всего от заболевания страдают рабочие на фермах крупного рогатого скота и лица, занятые на плантациях сахарного тростника.

Лептоспирозы входят в группу острых инфекций, протекающих с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем. Инфекция передается человеку через объекты внешней среды, в частности, через воду, почву и растения.

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Теги: лептоспироз, Шри-Ланка, Роспотребнадзор

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