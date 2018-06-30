Суд отказал в аресте подозреваемого мошенничестве основателя Gulagu.net

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -Тверской суд Москвы отказал МВД в аресте одного из основателей проекта Gulagu.net Евгения Ораса, задержанного по делу о крупном мошенничестве.

"Суд отклонил ходатайство следователя об избрании в отношении Ораса меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в субботу "Интерфаксу"в суде, уточнив, что заседание прошло 22 июня.

Таким образом, в ходе рассмотрения ходатайства следователя судья не нашла убедительными его доводы о необходимости применения к задержанному исключительной меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

Орасу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным газеты "Коммерсантъ", полиция считает его причастным к хищению денег у Внешпромбанка. После отказа суда заключить его под арест Орас был освобожден под подписку о невыезде.

Gulagu.net - российский проект против коррупции и пыток, который объединяет более 15 тысяч независимых правозащитников, волонтёров и участников.