Центр им. Хруничева перейдет на производство "Ангары" после выполнения заказов на "Протон"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Центр имени Хруничева после выполнения всех заказов на ракету-носитель "Протон" займётся производством новых ракет "Ангара", сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в фейсбуке.

"Завод выполнит все заказы на "Протон-М", а потом перейдет на серийный выпуск современной "Ангары" в легком, среднем и тяжелом классе", - написал Рогозин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу" о том, что производство ракет "Протон" будет прекращено после совершения порядка 30 пусков.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде, без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого) грузоподъемностью от 3,8 тонны до 35 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе - с Восточного.