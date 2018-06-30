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Оснащенный "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщает пресс-служба флота.

"В субботу в Севастополе прошла торжественная церемония встречи фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", который прибыл на главную базу флота после выполнения задач в составе постоянной группировки кораблей Военно-Морского Флота РФ в Средиземном море", - сообщили в пресс-службе.

В Севастополе экипаж встретили представители командования Черноморского флота, члены семей военнослужащих, моряки, ветераны соединения надводных кораблей и духовенство.

За время нахождения в дальней морской зоне экипаж корабля провел учения по ведению боя одиночным кораблем и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.

"Экипаж фрегата находился в дальнем походе более трех месяцев", - отметили во флоте.

Фрегат "Адмирал Эссен" проекта 1135.6 оснащен крылатыми ракетами "Калибр", поменявшимися в активной фазе Российской операции против боевиков в Сирии.

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Теги: Адмирал Эссен, Севастополь

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