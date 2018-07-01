Что произошло за день: воскресенье, 1 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная России по футболу в серии пенальти обыграла команду Испании и вышла в 1/4 финала ЧМ. Голкипер Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча. Проведению матча не помешал и дождь, который прошел в районе стадиона "Лужники".

- Вооруженный ножом мужчина взял в заложники сотрудницу одного из столичных магазинов. Он был обезврежен усилиями полиции и Росгвардии, женщина с незначительными повреждениями госпитализирована. Злоумышленником оказался ранее судимый, страдающий от алкогольной зависимости гражданин. Он заявил, что "не было другого выхода".

- По всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Акции начались на Дальнем Востоке, продолжились в Сибири, Поволжье и Центральной части страны. Некоторые были не согласованы с властями. Обошлось без происшествий.

- Российские военные сообщили об уничтожении группы беспилотников на удалении от авиабазы Хмеймим в Сирии.

- The Times узнала, что британский кабмин провел учения по отработке действий властей на случай кончины королевы.