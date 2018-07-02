ЛДПР выдвинула своего кандидата в губернаторы Хабаровского края

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае на внеочередной конференции выдвинуло депутата Госдумы Сергея Фургала кандидатом на должность губернатора края, сообщается на сайте регионального отделения партии.

"Конференция собрала 17 делегатов, представляющих 17 местных отделений партии со всего края. Кандидатура парламентария была поддержана единогласно", - говорится в сообщении.

По данным отделения, в ближайшее время Фургал представит документы для выдвижения в краевую избирательную комиссию и приступит к сбору подписей для прохождения муниципального фильтра.

Фургал примет участие в выборах губернатора края во второй раз. Выборы главы региона пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.