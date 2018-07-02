Авиазавод "Прогресс" собрался запустить серийное производство Ка-62 в 2018-2019 годах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Приморский авиазавод "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") в 2018-2019 гг. планирует провести сертификацию среднего многоцелевого вертолета Ка-62 и начать его серийное производство, сообщил в понедельник управляющий директор предприятия Юрий Денисенко.

В настоящее время на заводе идут работы по техническому перевооружению, готовится к предварительным испытаниям первый летный образец Ка-62.

"Необходимость технического перевооружения связана со стратегией развития предприятия, которая предусматривает производство на "Прогрессе" нескольких новых типов авиационной техники. Кроме того, запланирована модернизация вертолетов Ка-52 для госзаказчика с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа", - сказал гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский во время посещения авиазавода на прошлой неделе.

В ходе реконструкции гальванического корпуса и участка анодирования уже построен новый корпус и ведется обновление технологического оборудования.

В настоящий момент идет монтаж пяти автоматизированных и двух ручных линий, а также локальных очистных сооружений с внедрением технологии замкнутого цикла водообращения в гальваническом производстве.

В литейном производстве авиазавода уже началась опытная эксплуатация печи для термической обработки магниевых отливок.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" планируют начать серийное производство Ка-62 в 2020 году. Свой первый полет машина выполнила в мае 2017 года.