Авиазавод "Прогресс" собрался запустить серийное производство Ка-62 в 2018-2019 годах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Приморский авиазавод "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") в 2018-2019 гг. планирует провести сертификацию среднего многоцелевого вертолета Ка-62 и начать его серийное производство, сообщил в понедельник управляющий директор предприятия Юрий Денисенко.
В настоящее время на заводе идут работы по техническому перевооружению, готовится к предварительным испытаниям первый летный образец Ка-62.
"Необходимость технического перевооружения связана со стратегией развития предприятия, которая предусматривает производство на "Прогрессе" нескольких новых типов авиационной техники. Кроме того, запланирована модернизация вертолетов Ка-52 для госзаказчика с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа", - сказал гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский во время посещения авиазавода на прошлой неделе.
В ходе реконструкции гальванического корпуса и участка анодирования уже построен новый корпус и ведется обновление технологического оборудования.
В настоящий момент идет монтаж пяти автоматизированных и двух ручных линий, а также локальных очистных сооружений с внедрением технологии замкнутого цикла водообращения в гальваническом производстве.
В литейном производстве авиазавода уже началась опытная эксплуатация печи для термической обработки магниевых отливок.
Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" планируют начать серийное производство Ка-62 в 2020 году. Свой первый полет машина выполнила в мае 2017 года.
Ка-62
Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.
Особенностью вертолета является широкое применение в конструкции современных материалов - полимерных композиционных материалов, объем которых в конструкции вертолета доведен до 60% по массе. Это позволило уменьшить массу пустого вертолета, увеличить его скорость, маневренность и грузоподъемность, а также снизить расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.