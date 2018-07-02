Суд прекратил производство по иску Митрохина к партии "Яблоко"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы прекратил производство по иску главы московского отделения партии Сергея Митрохина к партии "Яблоко" из-за решения об отмене его выдвижения в качестве кандидата на выборы мэра столицы.

"Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении производства по делу. На основании Гражданско-Процессуального кодекса РФ суд принял решение прекратить производство по делу", - огласила решение судья Нелли Рубцова.

Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль пояснила, что обеспечительные меры, наложенные ранее судом в виде приостановки действия решения бюро и контрольно-ревизионной комиссии "Яблока" об отмене выдвижения Митрохина, пока не сняты. Они будут автоматически сняты после вступления сегодняшнего решения суда в законную силу, то есть через 15 суток при условии отсутствия подачи жалоб от сторон.

Представитель "Яблока" сообщила, что в понедельник 2 июля в Мосгорсуде также будет рассмотрена апелляционная жалоба партии на примирение районным судом обеспечительных мер по иску Митрохина.

В ходе заседания представитель Митрохина заявил об отзыве искового заявления своим доверителем, так как он не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов, которые позволили бы ему зарегистрироваться на выборах.

Между тем пресс-секретарь партии Игорь Яковлев констатировал, что "Яблоко" не будет принимать участие в выборах мэра Москвы.