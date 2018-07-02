В АТОР дали рекомендации клиентам "Натали Турс" и "Аврора БГ"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что делать клиентам операторов "Натали Турс" и "Аврора БГ", которые сократили свои чартерные программы.

Так, компания "Натали Турс" в пятницу сообщила своим агентствам, что с 30 июня отменяет чартерные программы в Испанию, Италию и Турцию в связи с низкой рентабельностью. Петербургский туроператор "Аврора БГ" со 2 июля отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию.

"Туристам нужно в произвольной форме составить заявление на возврат денежных средств. Причина возврата - "ввиду неисполнения туроператором обязательств и невозможности воспользоваться оплаченным туром". Заявление нужно передать по месту приобретения тура, то есть турагенту. В его обязанности входит дальнейшая связь с туроператором и получение у него возврата денег за несостоявшиеся туры", - сообщает АТОР.

В ассоциации уточняют, что срок ответа на обращение обычно составляет две недели. Возврат денег будет производиться на расчетный счет турагента, который в дальнейшем осуществит возврат туристам. Возврат напрямую потребителям, минуя турагентов, невозможен с точки зрения законодательства и финансовой дисциплины компаний.

"Если отмена рейсов застала туристов за пределами России и проблем с размещением у них нет, следует проверить наличие и выписку авиабилетов - в том числе на регулярные рейсы, что можно сделать по номеру брони или билета на сайте авиакомпании или по телефону. При проблемах с размещением необходимо собрать подтверждение всех расходов - повторной оплаты размещения, авиабилетов и прочего. По возвращению в Россию следует написать заявление на возврат денежных средств и приложить к нему копии документов об оплате. В случае если туристов поселили не в тот отель, который ранее был ими оплачен, также понадобятся подтверждающие документы", - рассказали в АТОР.

У туроператора пострадавшие туристы могут требовать возмещения за пропавшие проездные билеты от дома к месту вылета на отдых (например, если туристы из региона добирались до Москвы). Моральный вред, пени и неустойки в досудебном порядке также требовать можно, но обязанности компенсировать их у туроператора до суда нет.

"Что касается турагентов, они могут рассчитывать на возврат в досудебном порядке только стоимости тура. Все остальные затраты - например, доплату за перебронь билетов, повторную оплату проживания и т.д. туроператор вряд ли возместит в добровольном порядке", - сообщили в ассоциации.