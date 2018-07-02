Пенсионер погиб на Кубани при попытке укрыться от града

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и один пострадал во время сильного града и штормового ветра в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в понедельник.

"В субботу вечером сорвался металлический навес во дворе домовладения по улице Ленина в станице Батуринской, придавив прятавшегося под ним пожилого мужчину и его супругу. В результате потерпевший скончался на месте, а женщина была госпитализирована", - сказал сотрудник пресс-службы.

По факту происшествия проводится проверка.

В пресс-службе администрации Брюховецкого района Кубани агентству сообщили, что осадки со шквалистым ветром и крупным градом выпали в субботу вечером в станице Батуринской и хуторе Заря. В зоне чрезвычайной ситуации оказались 1 438 домовладений.

Град повредил сельхозугодия, кровлю домов, отмечались нарушения в системе энергоснабжения и газоснабжения. На территории населенных пунктов был введен режим ЧС. Восстановительные работы продолжались более суток.

Ранее сообщалось, что градом также повреждены более 1,8 тыс. домовладений в Новокорсунском и Незаймановском сельских поселениях Тимашевского района Краснодарского края, где также вводился режим ЧС.