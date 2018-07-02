В России

ЕСПЧ в июле вынесет решение по иску участниц Pussy Riot к России от 2012 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) через две недели опубликует решение по жалобе на расследование и суд по делу участниц панк-группы Pussy riot.

"Жалоба Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, поданная в 2012 году, коммуницирована в декабре 2013. Европейский суд по правам человека 17 июля опубликует решение по одному из самых значимых уголовных дел последнего десятилетия - дела Pussy Riot", - сообщает руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы истиц.

В жалобе заявительницы указывают на "нарушения условий перевозки в автозаках в суд, условия содержания в конвойных помещениях, нахождение их в стеклянных "аквариумах" в залах судов, а также указывают на отсутствие достаточных оснований для содержания их под стражей".

"Главное - отсутствие справедливого судебного разбирательства и необоснованное уголовное преследование за выражение своего мнения по значимым общественно-политическим вопросам", - отмечает Чиков.

Он пояснил, что Алехина и Толоконникова также обжалуют признание экстремистскими видеороликов Pussy Riot, в том числе с акции в Храме Христа Спасителя.

Заявительницы просят назначить им компенсацию.

В конце февраля 2012 года пять девушек устроили в храме Христа Спасителя в Москве так называемый "панк-молебен". Видеоролик с выступлением был выложен в интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции - Толоконникову, Алехину и Самуцевич.

В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

В октябре того же года Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе. Срок заключения девушек истек в марте 2014 года.

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Теги: ЕСПЧ, Россия, Pussy riot
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