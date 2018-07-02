В России

Роскомнадзор не нашел серьезных нарушений в работе Deutsche Welle

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор провел проверку телеканала Deutsche Welle, по итогам которой не выявил нарушений, которые могли бы поставить под угрозу его работу в РФ, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Выявлены отдельные замечания в работе телеканала. Однако принятие каких-либо действенных мер реагирования, включая вынесение предупреждений или приостановление лицензии на вещание немецкого телеканала, со стороны Роскомнадзора в настоящее время не планируется", - сказал Субботин в понедельник. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"Вместе с тем, необходимо отметить отсутствие каких-либо претензий и к российским СМИ со стороны государственных органов, осуществляющих соответствующее регулирование в Германии", - добавил замруководителя ведомства. Он уточнил, что проверка вещания Deutsche Welle в РФ была проведена по запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике.

В минувшую пятницу Роскомнадзор попросил учредителя телеканала France24 в России в кратчайшие сроки устранить нарушения, выявленные в ходе проверки, по результатам которой оказалось, что деятельность СМИ находится под контролем иностранного юридического лица. Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, связал претензии ведомства с предупреждением, полученным телеканалом RT France от Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) за необъективное освещение применения в апреле химического оружия в Восточной Гуте.

Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что "в соответствии с частью 5 статьи 16 закона о СМИ деятельность средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ, по решению суда в порядке административного судопроизводства по заявлению регистрирующего органа".

"Кроме того (...) за несоблюдение лицензиатом ограничений, связанных с учреждением телеканалов, радиоканалов, организаций (юридических лиц), осуществляющих вещание, по решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа может быть аннулирована лицензия, выданная ООО "Медиа Коммуникейшнс" на вещание телеканала "France 24", - заявили в Роскомнадзоре.

ООО "Медиа Коммуникейшн" входит в холдинг Universal Communications, предлагающий российским кабельным операторам контент иностранных телеканалов, включая France24.

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Теги: Роскомнадзор, Deutsche Welle

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