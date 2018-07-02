Сотрудник реабилитационного центра осужден в Новосибирске за незаконное лишение людей свободы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Новосибирска приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима сотрудника реабилитационного центра "Твое право на жизнь" Александра Калмыкова, обвиняемого в похищении людей и незаконном лишении их свободы, сообщает прокуратура региона.

Он признан виновным по трем эпизодам незаконного лишения свободы (п."а" ч.2 ст.127 УК РФ) и двум эпизодам похищения (п. "а" ч.2 ст.126 УК РФ).

Суд установил, что в 2014-2015 годы Калмыков и его сообщники (были осуждены ранее) против воли людей доставлял их в центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости "Твое право на жизнь", который находился в поселке Молот Коченевского района области.

"В центре потерпевшие фактически были лишены возможности покинуть его, никакой медицинской, психологической помощи им не оказывалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что родственники "реабилитантов" ежемесячно платили деньги за содержание доставленных туда людей.

Одному потерпевшему удалось бежать, однако вскоре его вновь похитили похищен и привезли в поселок Молот, при этом к нему было применено физическое насилие.

Узники реабилитационного центра были освобождены сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

В ходе суда Калмыков вину в совершении преступлений не признал.