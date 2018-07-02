"Яблоко" приостановило полномочия Митрохина в партии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия главы московского отделения партии Сергея Митрохина.

"Бюро партии "Яблоко" решило приостановить деятельность председателя регионального отделения партии "Яблоко" в Москве, а также конференции, созванной по решению регионального совета", - говорится в решении, принятом бюро в понедельник.

В документе отмечается, что публичные заявления Митрохина по вопросу выдвижения кандидата на выборах мэра "противоречат интересам партии и наносят политический ущерб".

Вместе с тем, бюро "Яблока" приняло решение не распускать московскую организацию партии. Региональный совет, состоящий из 14 человек, также сохранил свои полномочия. В соответствии с решением руководящего органа, оперативное управление отделением будет осуществлять ответственный секретарь московского "Яблока" Валерий Горячев.

Выборы нового руководства московского отделения состоятся в ноябре 2018 года.

Митрохин на заседании отсутствовал. В письме, направленном на имя председателя партии Эмилии Слабуновой, он просил перенести заседание в связи с участием в организации митинга против повышения пенсионного возраста в РФ.

Ранее в понедельник Митрохин заявил, что отказывается от выдвижения в мэры Москвы, так как ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Конференция московского "Яблока" 22 июня проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии, но уже 25 июня федеральное бюро "Яблока" отменило это решение, так как кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом партии. Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее, Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии. 26 июня Митрохин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на решение федерального бюро "Яблока" об отмене его выдвижения, однако 2 июля он отозвал иск.