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Митрохин заявил, что останется в "Яблоке"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сергей Митрохин, полномочия которого как председателя московского "Яблока" в понедельник были приостановлены бюро партии, заявил, что остается членом федерального политкомитета партии и связывает свою дальнейшую политическую деятельность с "Яблоком".

"Я никуда не уйду из своей партии, это моя партия, если в ней что-то пошло не так, это и моя личная ответственность. Я буду бороться за возвращение партии к тем принципам, на которых она строилась, когда мы ее создавали вместе с Григорием Явлинским в 90-е годы", - подчеркнул политик.

Митрохин назвал решение бюро о приостановлении его полномочий "аппаратной местью" за позицию, связанную с деятельностью московского отделения, протестными акциями и позицией по отношению к властям.

"Несмотря на победу аппарата, я считаю, что одержал моральную победу. Я не поступился никакими принципами, которые у меня совпадают с базовыми принципами партии "Яблока", не пошел на какие-то сомнительные компромиссы", - сказал он.

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Как ранее сообщалось, федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия главы московского отделения партии Митрохина. В решении, принятом бюро в понедельник, отмечалось, что публичные заявления Митрохина по вопросу выдвижения кандидата на выборах мэра "противоречат интересам партии и наносят политический ущерб".

Митрохин между тем заявил, что не будет оспаривать это решение.

"Данное решение чисто политическое, оно не нарушает устав партии, в отличие от того решения, которое я отказался оспаривать сегодня в связи с тем, что понял, что не смогу собрать подписи (решение об отмене выдвижения Митрохина в мэры Москвы - ИФ). В связи с этим данное решение я оспаривать не собираюсь", - сказал Митрохин "Интерфаксу".

"Бюро партии "Яблоко" решило приостановить деятельность председателя регионального отделения партии "Яблоко" в Москве, а также конференции, созванной по решению регионального совета", - говорится в решении, принятом бюро в понедельник.

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Теги: Сергей Митрохин, Яблоко

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