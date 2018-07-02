Главные новости
В миреСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда 10 дней назадСпортСборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"
В России

Жительница Петрозаводска взыскала с мэрии 530 тыс. руб. за гололед

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пенсионерка из Петрозаводска, травмировавшая ногу из-за гололеда, взыскала с мэрии города компенсацию более 530 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городского суда.

"Иск удовлетворен частично, с администрации Петрозаводского городского округа взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей, утраченный заработок в размере 130 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Женщине было отказано во взыскании убытков за оплату услуг больницы скорой помощи в сумме 4,5 тыс. рублей из-за "недоказанности необходимости их несения, а также в связи с непредставлением оригинала квитанции, подтверждающей несение указанных расходов".

В марте 2017 года на одной из улиц Петрозаводска пенсионерка упала, поскользнувшись на обледенелом асфальте тротуара, в результате чего получила травму. Женщина более полугода проходила лечение, а затем реабилитацию в городской поликлинике.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петрозаводск
В России
Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификацииПочта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации
Пока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нетПодробнее
 В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"
Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомствеПодробнее
 Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции
По данным источника, французские власти отдали сенатору паспорт, но залог еще не вернулиПодробнее
 Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрироватьКаждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать
Этого хотела бы почти треть российской молодежи, но ВЦИОМ не считает это желанием сбежать "из ужасающей российской реальности"Подробнее
Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры МосквыМитрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы
Глава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатовПодробнее
 Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФОМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФО
Некоторые акции были несогласованы с властями, сообщений о происшествиях не поступалоПодробнее
 В Брянске, Томске и Хабаровске прошли митинги против повышения пенсионного возрастаВ Брянске, Томске и Хабаровске прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Акции были согласованы с региональными властямиПодробнее
 Вступил в силу "Закон Яровой"Вступил в силу "Закон Яровой"
Для операторов связи правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафикаПодробнее
 Северные районы Кубани пострадали от градаСеверные районы Кубани пострадали от града
Ущерб устанавливаетсяПодробнее
 В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57
Всего в военном ведомстве собирается купить 12 самолетов пятого поколенияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда 10 дней назадСпортСборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"В РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииМосква"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону

Google признала некорректным обозначение Крымского моста на украинском

В Афганистане попытались подорвать колонну сил НАТО

Фотохроника 2 июля

Фотохроника 2 июля6 фото

Что произошло за день: понедельник, 2 июля

Победа Бразилии над Мексикой, чудесное спасение школьников в пещере Таиланда и продажа Абрамовичем доли в "Первом канале" Подробнее

Прокуратура выдвинула против Вайнштейна новые обвинения

Бельгия - Япония. Онлайн

Бельгия - Япония. ОнлайнВ Ростове-на-Дону определится соперник сборной Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018 Подробнее

В Киеве арестовали похитителей сына ливийского дипломата

Жительница Петрозаводска взыскала с мэрии 530 тыс. руб. за гололед

Вырученные от продажи "дочки" средства VNG направит на продолжение Nord Stream 2

Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

На севере Калифорнии разбушевались природные пожары

Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации

Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификацииПока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нет Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия2 : 0Матч завершенМексика МексикаМатч завершенНеймар (51), Фирмино (88)подробнее8F4Бельгия Бельгия0 : 0Идет первый таймЯпония ЯпонияИдет первый таймонлайн