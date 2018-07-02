Жительница Петрозаводска взыскала с мэрии 530 тыс. руб. за гололед

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пенсионерка из Петрозаводска, травмировавшая ногу из-за гололеда, взыскала с мэрии города компенсацию более 530 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городского суда.

"Иск удовлетворен частично, с администрации Петрозаводского городского округа взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей, утраченный заработок в размере 130 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Женщине было отказано во взыскании убытков за оплату услуг больницы скорой помощи в сумме 4,5 тыс. рублей из-за "недоказанности необходимости их несения, а также в связи с непредставлением оригинала квитанции, подтверждающей несение указанных расходов".

В марте 2017 года на одной из улиц Петрозаводска пенсионерка упала, поскользнувшись на обледенелом асфальте тротуара, в результате чего получила травму. Женщина более полугода проходила лечение, а затем реабилитацию в городской поликлинике.