Главные новости
3июляВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 3 июляВ миреСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда 10 дней назадСпортСборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018
В России

Ученые впервые пересчитали амурских тигров в приморском нацпарке "Бикин"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники национального парка "Бикин" подвели итоги первого фотомониторинга амурского тигра: в поле зрения автоматических камер попало 26 редких полосатых кошек.

Как сообщает пресс-служба нацпарка "Бикин", ученые определили, что на заповедной территории живет 10 самцов и 10 самок - из них две с тигрятами, а четыре беременные. Также фотоловушки зафиксировали шесть тигрят в двух выводках.

"Самое примечательное, что у одной из самок зафиксировано четыре тигренка, что бывает крайне редко и говорит о благополучии тигриной группировки в нацпарке. Некоторые кадры нас особо порадовали, например, те, где тигрица с двумя тигрятами лакомятся кабаном, добытым ранее тигром-самцом", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника нацпарка Владимира Попова.

Уточняется, что информация получена по данным фотоловушек, установленных в период с ноября 2017 по февраль 2018 года на площади 2 тыс. квадратных километров. Первые автоматические камеры ученые установили в нацпарке начале 2017 года на меньшей площади, тогда было зафиксировано 10 тигров.

"Результаты позволяют более объективно говорить о численности этого редкого вида на территории парка и организовывать мероприятия по его охране", - цитируются слова директора национального парка "Бикин" Алексея Кудрявцева.

Директор особо подчеркнул, что в установке фотоловушек были задействованы местные охотники и их опыт помог удачно установить камеры и получить ценные кадры.

Национальный парк "Бикин" - самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра площадью более 1,16 млн га. 1 июля ей присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, редчайшего хищника и традиционного природопользования коренных малочисленных народов удэге.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции полосатых хищников в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: амурский тигр, Бикин

Новости по теме

В России
Google признала некорректным обозначение Крымского моста на украинскомGoogle признала некорректным обозначение Крымского моста на украинском
В компании заявляют, что уже работают над исправлением неточностиПодробнее
 Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификацииПочта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации
Пока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нетПодробнее
 В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"
Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомствеПодробнее
 Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции
По данным источника, французские власти отдали сенатору паспорт, но залог еще не вернулиПодробнее
Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрироватьКаждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать
Этого хотела бы почти треть российской молодежи, но ВЦИОМ не считает это желанием сбежать "из ужасающей российской реальности"Подробнее
 Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры МосквыМитрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы
Глава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатовПодробнее
 Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФОМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФО
Некоторые акции были несогласованы с властями, сообщений о происшествиях не поступалоПодробнее
 В Брянске, Томске и Хабаровске прошли митинги против повышения пенсионного возрастаВ Брянске, Томске и Хабаровске прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Акции были согласованы с региональными властямиПодробнее
 Вступил в силу "Закон Яровой"Вступил в силу "Закон Яровой"
Для операторов связи правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафикаПодробнее
 Северные районы Кубани пострадали от градаСеверные районы Кубани пострадали от града
Ущерб устанавливаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 3 июляВ миреСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда 10 дней назадСпортСборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"В РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииМосква"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы

Что случилось этой ночью: вторник, 3 июля

Как Трамп выстроит личное общение с Путиным, авария в Баку, прорыв в деле о покушении на Скрипаля Подробнее

Новосибирский имам вновь осужден за причастность к запрещенной организации

Ученые впервые пересчитали амурских тигров в приморском нацпарке "Бикин"

Трамп потребовал от партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей

Застрявшие в Японии российские моряки вернулись на родину

Отменен приговор осужденным за фальсификацию на выборах экс-депутату думы Владивостока и члену избиркома

Украина рассмотрит включение журналиста Вышинского в списки на обмен с Россией

В связи с аварией Азербайджан импортирует электроэнергию из России и Грузии

Президент Азербайджана взял под личный контроль работы на Менгечевирской ГЭС

Мунициальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатов

CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один

Стала известна причина крупных перебоев с электроэнергией в Баку

Канцлер Германии и глава МВД страны договорились по вопросу миграции

Метро в Москве из-за матча Англия-Колумбия ЧМ-2018 будет работать дольше

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция– : –17:00Швейцария Швейцария17:008F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00