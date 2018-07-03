Ученые впервые пересчитали амурских тигров в приморском нацпарке "Бикин"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники национального парка "Бикин" подвели итоги первого фотомониторинга амурского тигра: в поле зрения автоматических камер попало 26 редких полосатых кошек.

Как сообщает пресс-служба нацпарка "Бикин", ученые определили, что на заповедной территории живет 10 самцов и 10 самок - из них две с тигрятами, а четыре беременные. Также фотоловушки зафиксировали шесть тигрят в двух выводках.

"Самое примечательное, что у одной из самок зафиксировано четыре тигренка, что бывает крайне редко и говорит о благополучии тигриной группировки в нацпарке. Некоторые кадры нас особо порадовали, например, те, где тигрица с двумя тигрятами лакомятся кабаном, добытым ранее тигром-самцом", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника нацпарка Владимира Попова.

Уточняется, что информация получена по данным фотоловушек, установленных в период с ноября 2017 по февраль 2018 года на площади 2 тыс. квадратных километров. Первые автоматические камеры ученые установили в нацпарке начале 2017 года на меньшей площади, тогда было зафиксировано 10 тигров.

"Результаты позволяют более объективно говорить о численности этого редкого вида на территории парка и организовывать мероприятия по его охране", - цитируются слова директора национального парка "Бикин" Алексея Кудрявцева.

Директор особо подчеркнул, что в установке фотоловушек были задействованы местные охотники и их опыт помог удачно установить камеры и получить ценные кадры.

Национальный парк "Бикин" - самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра площадью более 1,16 млн га. 1 июля ей присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, редчайшего хищника и традиционного природопользования коренных малочисленных народов удэге.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции полосатых хищников в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.