Трутнев попросил Минтранс объяснить экономию на дорогах Дальнего Востока

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ на Дальнем Востоке и в Арктике, вице-премьер Юрий Трутнев поднял во вторник вопрос кратного сокращения Минтрансом России финансирования работ по содержанию автомобильных дорог в дальневосточных регионах.

"Минтрансом России кратно сокращен размер субсидий на реконструкцию региональной дорожной сети. Если объем финансирования по Хабаровскому краю например в 2013 году составлял около 4 млрд рублей, то в 2017 году он составил 536 млн рублей, а в 2018 году планируется выделить всего 292 млн рублей. Хотелось бы понять, как мы при таких объемах софинансирования сможем содержать и реконструировать дорожную сеть?" - сказал Трутнев на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, посвященном безопасности на транспорте и экологическим проблемам Дальнего Востока.

Вице-премьер подчеркнул, что ответы на эти вопросы он ждет от Минтранса.

Трутнев также отметил, что из 924 случаев гибели людей на транспорте в регионе в 2017 году 907 человек погибло в автомобильных авариях, а самой распространенной причиной ДТП являлось низкое качество дорог, отсутствие разделительных полос, заграждений на опасных участках.

Патрушев во вторник проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководство некоторых федеральных министерств и ведомств.