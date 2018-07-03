Более 1,5 тыс. человек вышли в Кемерове на митинг против пенсионной реформы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федерация профсоюзных организаций Кемеровской области во вторник провела согласованный митинг против пенсионной реформы в гайд-парке столицы региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерации.

По ее данным, в акции приняли участие более 1,5 тыс. человек.

"Мы требуем отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста, искать источники пополнения Пенсионного фонда в росте экономики, легализации трудовых отношений, повышении зарплат, сокращении "серого" сектора экономики и предотвращении вывода средств в оффшоры", - сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что на митинге приняли резолюцию, которую направят в администрацию президента РФ, правительству страны, Госдуму РФ, администрацию Кемеровской области, а также в Совет народных депутатов региона.

"Скоро областные депутаты будут давать оценку законопроекту о повышении пенсионного возраста, и мы очень надеемся, что эта оценка будет отрицательной", - добавили в областной федерации профсоюзных организаций.