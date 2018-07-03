Трутнев оценил обеспеченность Дальнего Востока авиационной инфраструктурой в 30%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке сохранилась лишь одна шестая часть аэропортов и посадочных площадок, существовавших в 1991 году, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"В настоящее время 70% Дальнего Востока не обеспечено авиасообщением. Из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, сохранилась одна шестая часть. Отсутствие авиасообщения приводит к прямой опасности для жизни и здоровья людей, не давая возможность своевременно получать медицинскую помощь", - сказал Трутнев на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, посвященном безопасности на транспорте и экологическим проблемам Дальнего Востока.

Он добавил, что из-за грубых ошибок со стороны предыдущего руководства министерства транспорта РФ в 2015-2017 году не получили финансирование 42 взлетно-посадочные полосы на Дальнем Востоке. На совещании он выразил желание услышать, как эта проблема будет решаться текущим составом министерства.

Патрушев во вторник проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководство ряда федеральных министерств и ведомств.