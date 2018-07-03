Адвокат Цуркан пожаловался на отказ сотрудников СИЗО допустить его к подзащитной

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Адвокатов Карины Цуркан, члена правления "Интер РАО ЕЭС", обвиняемой в шпионаже, отказываются пропустить в СИЗО Лефортово для встречи с подзащитной. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель Команды 29.

О том, что Павлов стал защитником Цуркан, стало известно 2 июля. По просьбе Цуркан ее мать обратилась в Команду 29 за защитой. Как писал ранее Павлов в свеом фейсбуке, "есть основания предполагать, что ФСБ будет препятствовать нашему появлению в качестве защитников по этому делу".

"Сотрудники изолятора сообщили, что у них нет сведений от ФСБ о том, что мы являемся защитниками Цуркан, несмотря на то, что все необходимые для подтверждения наших полномочий документы накануне были переданы в управление ФСБ, - сообщил Павлов об отказе допустить адвокатов в СИЗО. - Как мы и предполагали, спецслужба не горит желанием допустить нас к участию в этом деле. Будем задействовать весь арсенал, который у нас есть - жалобы, уведомления, пытаться пройти к следователю, хотя и эта задача не из простых".

Карина Цуркан, топ-менеджер компании "Интер РАО ЕЭС", была задержана 15 июня. Ее обвиняют в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда иностранных государств, в том числе Румынии. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Обвиняемая свою вину не признает.