Защита Титиева подала ходатайство о переносе рассмотрения его дела из Чечни

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Предварительное заседание суда по уголовному делу о хранении наркотиков в крупном размере в отношении руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева перенесено на 9 июля в связи с просьбой адвокатов рассмотреть его в другом регионе, сообщили в "Мемориале".

В "Мемориале" отметили, что адвокаты Титиева подали в Верховный суд ходатайство о переносе рассмотрения дела "в другой регион, например, в Москву". "Пока это ходатайство не рассмотрено, Шалинский городской суд не может приступать к рассмотрению дела", - добавили в пресс-службе.

Шалинский городской суд должен был приступить к рассмотрению дела 3 июля. Как ожидается, по итогам предварительного заседания суд назначит дату рассмотрения дела по существу, а также разрешит заявленные сторонами процесса ходатайства.

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 10 часов 47 минут 9 января 2018 года, и при неустановленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма". Наркотики были обнаружены в автомобиле Титиева при осмотре 9 января.

Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.